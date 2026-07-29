EBSO’da seçim yarışı başladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)'nın Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, seçim yarışına yön verecek açıklamalara sahne oldu. Yaklaşan oda seçimleri öncesinde adaylık açıklamaları meclis oturumuna damga vurdu. Deneyimli isimler, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu'nun başkanlığa aday olmayacaklarını duyurmasının ardından çok sayıda isim adaylığını duyurdu.

İLK KADIN ADAY OLACAK

EBSO Meclis Başkan Yardımcısı Işıl Yılmaz, üç dönemdir sürdürdüğü meclis başkan yardımcılığı görevi yerine bu kez başkanlığa talip olduğunu açıkladı. "17 yıldır mecliste görev yapıyorum" diyen Yılmaz, "Bu süreçte Divan'daki tek kadın yönetici olarak sanayimizin ve kadın sanayicilerimizin sesi olmaya gayret ettim. Ben İzmir'de, hatta Türkiye'de bir ilk olmak istiyorum. Şu an Türkiye genelinde oda veya borsa meclis başkanlığı yapan bir başka kadın henüz yok. Odamızın köklü tarihinde bugüne kadar birçok değerli başkanımız görev yaptı, ancak henüz bir kadın Meclis Başkanı yer almadı. Üç dönemdir yürüttüğüm başkan yardımcılığı tecrübem, birikimim ve sanayimizin içinden gelen bir üretici olarak EBSO Meclis Başkanlığı'na adayım" dedi. Yılmaz, son olarak "Ege'de babadan oğula devreden, aile gelenekleriyle süregelen çok kıymetli bir yapı var. Yaş ilerliyor, çok gençsiniz; hep oğul devri var, artık bir kız devri olsun istiyorum. Oğullarınızı getiriyoruz, seviyoruz onları; ama biraz da kızlarınız gelsin. Filenin Sultanları'nda gördük, önlerine imkân sunduğunuzda dünyadaki bütün devleri yıkarak kupayı ellerine aldılar" ifadelerini kullandı.

"BİR DÜNYA MARKASIDIR"

Diğer adaylardan SBSO Binaları İzleme Komisyonu Başkanı Hakkı Attaroğlu, yarım asra yaklaşan sanayi tecrübesine dikkat çekerek yeni hizmet binasının odaya kazandırılmasından duyduğu gururu paylaşarak, "Kırgınlıklara yer vermeden, kurumumuzun yüksek saygınlığını koruyarak yalnızca 1 dönem için adaylığımı açıklıyorum" dedi. ALOSBİ Başkanı ve EBSO Meclis Üyesi Haluk Tezcan ise, EBSO' nun İzmir'in değil Türkiye'nin, Türkiye'nin değil dünyanın markası olduğunu vurgulayarak, "Seçim bittiğinde kırgınlık olmasın, tüm meclisimizle bir ekip ruhu içinde odamıza hizmet edeceğiz. Çeşitli kurumlarla ilişkileri güçlendirmek üzere bu göreve talibim." EBSO Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Şanlı da teknoloji ve proje odaklı yeni dönem vizyonunu sundu. Yapay zekanın kurumların çalışma biçimini kalıcı olarak değiştirdiğini söyleyen Şanlı, EBSO' nun kendi yapay zekâ işletim modelini kurmasını önerdi.

REKABETÇİLİK ENDEKSİ HAZIRLANMALI

Toplantının konuğu Global Resources Partnership Yönetim Kurulu ve London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü oldu. Diplomat, şirket yöneticisi ve stratejist kimliğiyle tanınan Öğütçü, sunumunda küresel güç savaşları, enerji güvenliği, ihracatın geleceği ve rekabet eksiklerine değindi. Öğütçü, EBSO yönetimine şu önerilerde bulundu; "Her yıl Ege Bölgesi'ne özgü bir rekabetçilik endeksi ve raporu hazırlanmalı; OSB bünyesinde yapay zekâ ve dijital dönüşüm birimleri kurulmalı; sanayimizin veri güvenliğini koruyacak veri merkezi yatırımlarına ağırlık verilmelidir. Türkiye bu coğrafyada veri merkezi hub'ı olabilir. Siber güvenli yerel veri merkezleri artık lüks değil."