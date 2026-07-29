EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026 | Bankalar arasındaki yarış kızıştı: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

ING BANK

Maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon elde edebiliyor. Bunun yanı sıra, belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde müşteriler, toplamda 17 bin TL'ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanma imkânı buluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2026

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.