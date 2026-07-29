EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026 | Bankalar arasındaki yarış kızıştı: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Temmuz 2026 emekli promosyonları yeniden gündemde. Maaş artışlarının netleşmesiyle birlikte bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekmek için sundukları kampanyaları güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için farklı ödeme seçenekleri açıklanırken, bazı bankalarda ek fırsatlarla birlikte promosyon tutarları 30 bin TL seviyelerine kadar ulaştı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte Temmuz 2026 itibarıyla banka banka güncel promosyon listesi…
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?
Temmuz 2026 döneminde özel bankaların ek ürün, fatura talimatı ve kart harcaması sözlerine verdiği ek ödüllerle birlikte toplam kazanım tutarları 32.000 TL seviyelerine kadar ulaşıyor.
Sorulan bankalar arasında ek koşullarla birlikte en yüksek toplam faydayı sunan banka ING Bank olurken, onu Garanti BBVA ve İş Bankası takip ediyor. Kamu bankaları ise ek koşulsuz net nakit ödemede 12.000 TL taban tarifesini koruyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
HALKBANK
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026
Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutar
0 TL-9.999,99 TL5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL10.000 TL
20.000 TL ve üzeri12.000 TL
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
ING BANK
Maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon elde edebiliyor. Bunun yanı sıra, belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde müşteriler, toplamda 17 bin TL'ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanma imkânı buluyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026
SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
YAPI KREDİ
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2026'dır.
DENİZBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026
DenizBank'tan alın 30.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın. Kampanya, 11.06.2026 ile 31.07.2026 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.