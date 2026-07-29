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Gıda ithalatında denetim kapsamı genişletiliyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Gıda ithalatında denetim kapsamı genişletiliyor
Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüyle ithal edilecek ürünler yeniden belirlendi. Ticaret Bakanlığının Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler, gıda ile temas eden madde ve malzemeler listesine, "Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)" ve "contalar" ürünleri eklenirken, "Polipropilen kopolimerleri kompaundları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)" çıkarıldı.
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