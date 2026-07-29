Haberler Ekonomi Gizli ücrete bakanlık freni Gizli ücrete bakanlık freni Ticaret Bakanlığı vatandaşın alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabileceği uygulamalara ilişkin hatırlatmada bulundu. Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemeyeceğinin altı bir kez daha çizildi HABER MERKEZİ













Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmalar kararlılıkla sürdürüldü.





Vatandaşların, alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik bilgi verilen açıklamada, "Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır" ifadesi kullanıldı.