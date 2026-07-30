Her evde var! Ay sonunda faturaya yansıyor: İşte elektrik tüketimini artıran o alışkanlık

Elektronik cihazların kullanılmadığı halde prizde bırakılması, fark edilmeyen enerji kayıplarına yol açıyor. Uzmanlar, bekleme modunda süren bu tüketimin "hayalet elektrik" olarak bilindiğini ve uzun vadede elektrik faturalarında artışa neden olabileceğini belirtiyor.

BEKLEME MODU DA ENERJİ HARCIYOR

Birçok elektronik cihaz, kapalı görünse bile prize bağlı olduğu sürece belirli miktarda elektrik tüketmeye devam ediyor. "Hayalet elektrik" ya da "bekleme modu tüketimi" olarak adlandırılan bu durum, uzun vadede enerji kaybına ve artan elektrik faturalarına yol açabiliyor. Televizyonlar, bilgisayarlar, oyun konsolları ve bazı şarj adaptörleri, bekleme modunda çalışmayı sürdürerek yıl boyunca ek elektrik tüketimine neden olabiliyor.

Uzmanlar, tek bir cihazın tüketiminin düşük seviyede kalabileceğini ancak evde bulunan çok sayıda elektronik ürünün toplamda dikkate değer bir enerji kullanımına ulaşabileceğini belirtiyor.