Her evde var! Ay sonunda faturaya yansıyor: İşte elektrik tüketimini artıran o alışkanlık

Elektronik cihazların kullanılmadığı halde prizde bırakılması, fark edilmeyen enerji kayıplarına yol açıyor. Uzmanlar, bekleme modunda süren bu tüketimin "hayalet elektrik" olarak bilindiğini ve uzun vadede elektrik faturalarında artışa neden olabileceğini belirtiyor.
BEKLEME MODU DA ENERJİ HARCIYOR
Birçok elektronik cihaz, kapalı görünse bile prize bağlı olduğu sürece belirli miktarda elektrik tüketmeye devam ediyor. "Hayalet elektrik" ya da "bekleme modu tüketimi" olarak adlandırılan bu durum, uzun vadede enerji kaybına ve artan elektrik faturalarına yol açabiliyor. Televizyonlar, bilgisayarlar, oyun konsolları ve bazı şarj adaptörleri, bekleme modunda çalışmayı sürdürerek yıl boyunca ek elektrik tüketimine neden olabiliyor.
Uzmanlar, tek bir cihazın tüketiminin düşük seviyede kalabileceğini ancak evde bulunan çok sayıda elektronik ürünün toplamda dikkate değer bir enerji kullanımına ulaşabileceğini belirtiyor.
FATURAYA YANSIYAN GİZLİ TÜKETİM
Elektronik cihazların kullanılmadığı halde prizde bırakılması, birçok kişinin fark etmediği bir enerji kaybı oluşturuyor. Özellikle gün boyunca veya uzun süre bekleme modunda kalan cihazlar, zaman içinde elektrik tüketimini artırabiliyor.
EN FAZLA ENERJİ TÜKETEN CİHAZLAR
Bekleme modunda elektrik kullanmaya devam eden cihazlar arasında şunlar öne çıkıyor:
Hızlı başlatma modunda bırakılan oyun konsolları
Kumanda ile kapatılan televizyonlar
Uyku modundaki masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar
Prize takılı bırakılan telefon ve tablet şarj adaptörleri
Sürekli bekleme modunda çalışan elektronik ekipmanlar
Elektrik tüketimini azaltmak için alınabilecek önlemler
Uzmanlar, kullanılmayan cihazların tamamen kapatılmasını ve uzun süre kullanılmayacak elektronik ürünlerin prizden çıkarılmasını öneriyor.
Anahtarlı uzatma kablaları ve akıllı prizler de enerji tasarrufu için pratik çözümler arasında gösteriliyor. Anahtarlı uzatma kablaları, aynı noktada bulunan birden fazla cihazın elektriğinin tek düğmeyle kesilmesini sağlarken, akıllı prizler belirlenen saatlerde cihazların enerji bağlantısını otomatik olarak kapatabiliyor.
MODEM İÇİN ÖZEL UYARI
Akıllı priz kullanırken modemlerin bu sisteme bağlanmaması tavsiye ediliyor. Modemin elektriğinin kesilmesi halinde internet bağlantısı da kopacağı için akıllı prizlerin uzaktan kontrol edilmesi mümkün olmayabiliyor.