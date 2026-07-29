Karadağ, Türkiye’ye vize uygulayacak

Karadağ
, Avrupa Birliği
'ne üyelik sürecinde vize politikasını birlikle uyumlu hale getirmek amacıyla Türkiye dahil beş ülkeye vize zorunluluğu getirecek. Türk vatandaşlarının 1 Kasım 2026'dan itibaren Karadağ'a seyahat edebilmek için vize alması gerekecek. Karadağ Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'nin yanı sıra Çin, Rusya
, Suudi Arabistan
ve Belarus vatandaşları da 1 Kasım 2026'dan itibaren ülkeye giriş yapabilmek için vize almak zorunda olacak. Beş ülkenin vatandaşları, ekim ayının sonuna kadar mevcut vize uygulamasından yararlanmaya devam edebilecek.