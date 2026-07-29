SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere özel işbirliği protokolü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Sigorta arasında SGK emeklilerine tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında, ödeme avantajları ve yüzde 30'a varan indirim imkanı sağlayan işbirliği protokolü imzalandı. Emekli Dijital Kart sahiplerine özel hazırlanan protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı.

YAŞ SINIRI 70'E YÜKSELTİLDİ

Protokol kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez sigorta yaptıranlara sunulan yüzde 15 "hoş geldin indirimi"ne ek olarak, yüzde 15 emekli indirimi sağlanacak. Konut sigortasında yüzde 30, kasko sigortasında yüzde 10, trafik sigortasında yüzde 5 indirim sunulurken, tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme planı yapılabilecek. Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası peşin ödemelerinde ise ilave yüzde 10 indirim imkanı tanınacak. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran SGK emeklilerine, limitsiz yatarak ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak, göz muayene ve diş sağlığı tarama paketi, check-up, çevrimiçi doktor muayene hizmeti de sunuluyor. İlk kez tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi alacak emeklilere özel sigortalanma yaş sınırı da 64'ten 70'e yükseltildi. Böylece, daha fazla emeklinin bu güvenceden yararlanabilmesine imkan sağlandı. SGK Başkanı Yunus Elitaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği önemin kendilerine yol gösterdiğini ifade ederken, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da emeklilerin sağlık ve güvence ihtiyaçlarına kapsamlı, erişilebilir ve avantajlı çözümler sağlamayı sorumluluk olarak değerlendirdiklerini söyledi.