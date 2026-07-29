Haberler Ekonomi SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ! EMEKLİNİN GÖZÜ EK ÖDEMEDE! Taban aylık alanlar e-devlete baksın! SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ! EMEKLİNİN GÖZÜ EK ÖDEMEDE! Taban aylık alanlar e-devlete baksın! Milyonlarca emekliye zamlı maaşlarının ödenmesinin ardından gözler taban aylık alan SGK ve Bağkur emeklilerine yapılacak ödemelere çevrildi. En düşük emekli maaşı TBMM'de alınan karar ile 23 bin 552 liraya yükselirken, ek ödemelerle yapılacak zam farkı da netleşti. Peki taban aylık alanlara fark ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar... SABAH









Temmuz ayıyla birlikte memur, memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranları belli oldu. Kamu çalışanları ve emeklileri yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.

Zamlı maaşların ve fark ödemelerinin hesaplara yatırılmasının ardından gözler şimdi tabana ylık alan SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam farkı ödemelerine çevrildi. TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ TBMM'DE ONAYLANDI 5.1 milyon kişiyi kapsayan en düşük emekli maaşı için TBMM'de yasa çalışmaları tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.