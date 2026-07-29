SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ! EMEKLİNİN GÖZÜ EK ÖDEMEDE! Taban aylık alanlar e-devlete baksın!

Temmuz ayıyla birlikte memur, memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranları belli oldu. Kamu çalışanları ve emeklileri yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.
Zamlı maaşların ve fark ödemelerinin hesaplara yatırılmasının ardından gözler şimdi tabana ylık alan SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam farkı ödemelerine çevrildi.
TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ TBMM'DE ONAYLANDI
5.1 milyon kişiyi kapsayan en düşük emekli maaşı için TBMM'de yasa çalışmaları tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.
ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Taban aylık düzenlemesinin TBMM'de onaylanmasının ardından gözler kararın resmiyet kazanmasına çevrildi. En düşük emekli aylığını 23.552 TL'ye yükselten maddeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (torba yasa), 24 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Meclis Genel Kurulu'ndaki tüm görüşmeleri tamamlanarak onaylandı.
Taban aylık düzenlenemesi başta olmak üzere torba yasadaki diğer maddelerin de birkaç gün içerisinde onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.
Zam farkları da söz konusu yasanın Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ödenecek. Kanun resmen yürürlüğe girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) maaş farkı takvimini ilan edecek. Böylelikle yaklaşık 5,1 milyon emekliye zam farkları yatırılacak.
TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?
Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarında yüzde 17.76 oranındaki artışı gördüler. Kök maaşı 20.000 TL'nin üzerinde olan SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri 17-28 Temmuz itibarıyla yapıldı. Bağkur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını aldı.
Taban aylık alanlara ise henüz yasa çalışmaları tamamlanmadığı için 20 bin TL ödeme yapıldı. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarılması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 3 bin 552 TL'lik fark ödemesi yapılacak.
EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Emekliler, maaşlarının yanı sıra her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Düşük maaşlı emeklilerde ise bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor.
Mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 14.131 TL'ye, ek ödemesi ise 565,25 TL'ye çıkacak.
Mevcut kök aylığı 14.000 TL olanların yeni kök maaşı 16.486 TL'ye yükselirken ek ödemesi 659,46 TL olacak.
Ek ödemeler dahil kök maaşı 16 bin 920 TL'nin altında kalanların maaşı hazineden karşılanarak 23 bin 552 liraya tamamlanacak.
En düşük emekli aylığı alanlar için kök maaş ve hazine desteği hesabı şu şekilde olması bekleniyor:
EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİYOR?
Zamlı ek ödeme tutarları da ay içerisinde e-Devlet'e yüklendi. Emekliler, 4A, 4B ve 4C Emekli Ödeme Bilgileri ekranlarından güncel ek ödeme tutarlarını görüntüleyebiliyor.
Bu bölümde yer alan "Ek Ödeme Tutarı", memur emeklileri için yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 17,76 zamlı tutarı gösteriyor.
Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök maaşlarını, 26 ile çarparak ise hesaplarına yatacak toplam aylıklarını hesaplayabiliyor.