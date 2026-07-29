Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Artık resmileşti: Yabancı plakalar dikkat: Cezaları ödemeden çıkış yok

GEÇİŞ ÜCRETİNİN DÖRT KATI CEZA UYGULANACAK

Ücretli otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçlara, geçiş ücretine ek olarak bu ücretin dört katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Ancak ödemesiz geçiş tarihinden itibaren 15 gün içinde yalnızca geçiş ücretini ödeyenlerden ceza alınmayacak. İlk 15 günü takip eden 30 gün içinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretine ek olarak bir kat ceza uygulanacak.

45 günün ardından ise geçiş ücretiyle birlikte yeniden dört kat ceza tahsil edilecek. Aynı uygulama, özel işletilen otoyollar için de geçerli olacak.

ESKİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte 17 Şubat 2017 tarihli "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.