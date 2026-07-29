Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Artık resmileşti: Yabancı plakalar dikkat: Cezaları ödemeden çıkış yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol ve erişme kontrollü karayollarındaki geçiş ücretleri ile idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, geçiş ücretlerini ödemeyen yabancı plakalı araçlara uygulanacak yaptırımlar ve tahsilat süreci ayrıntılı şekilde belirlendi.
BORCU OLAN ARAÇLARIN DİKKAT!
Yeni düzenlemeye göre, yabancı plakalı araçların ücretli otoyollarda yaptığı geçişlere ilişkin ücretler, idari para cezaları ve diğer cezalar tebligat şartı aranmaksızın tahsil edilecek.
Ülke içindeki ödeme kanallarından tahsil edilemeyen borçlar ise araç sınır kapısına geldiğinde elektronik sistem üzerinden sorgulanacak.
Borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı sistemlerinde görüntülenmesi halinde, geçiş ücreti ve cezalar ödenmeden yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek. Ödemeler gümrük kapılarında banka veya kredi kartıyla, belirli durumlarda ise nakit olarak yapılabilecek.
HGS ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK
Yönetmelik, yabancı plakalı araç sürücülerinin HGS ve benzeri geçiş sistemlerinden birine abone olmasını ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurmasını zorunlu tutuyor.
Sürücüler ayrıca HGS etiketinin çalışır durumda olmasından, doğru şekilde araca yapıştırılmasından ve plakanın okunaklı olmasından sorumlu olacak. HGS hesapları PTT şubeleri, PTT acenteleri ile anlaşmalı bankalar üzerinden açılabilecek.
GEÇİŞ ÜCRETİNİN DÖRT KATI CEZA UYGULANACAK
Ücretli otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçlara, geçiş ücretine ek olarak bu ücretin dört katı tutarında idari para cezası uygulanacak.
Ancak ödemesiz geçiş tarihinden itibaren 15 gün içinde yalnızca geçiş ücretini ödeyenlerden ceza alınmayacak. İlk 15 günü takip eden 30 gün içinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretine ek olarak bir kat ceza uygulanacak.
45 günün ardından ise geçiş ücretiyle birlikte yeniden dört kat ceza tahsil edilecek. Aynı uygulama, özel işletilen otoyollar için de geçerli olacak.
ESKİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
Yeni düzenlemeyle birlikte 17 Şubat 2017 tarihli "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.