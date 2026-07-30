Alman otomotivinde kriz derinleşiyor

Volkswagen ve Porsche'den sonra Alman otomobil üreticisi BMW de binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını duyurdu. Alman otomobil markası BMW, gelecek yıl sonuna kadar 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirket bu kapsamda Almanya'daki personelinin neredeyse yarısına "gönüllü işten ayrılma teklifi" sunacak. Bir şirket kaynağına göre, Almanya'daki 85 bin çalışandan yaklaşık 40 bini Ekim ayına kadar bu yönde bir teklif alacak. BMW hâlihazırda dünya genelinde 154 bin kişiyi istihdam ediyor.

SATIŞLAR YÜZDE 30 DAHA AZ

İşten çıkarma planı Almanya'da otomobil sanayisinin genel durumunu yansıtıyor. BMW geçen ay, durgun ekonomi nedeniyle Çin'deki satışların öngörülenden daha kötü seyrettiğini açıklamıştı. Şirketin Çin'deki araç teslimatları geçen yıl, 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise satışlar, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 30 daha az oldu. Çinli firmalar ile rekabet zorluğu, elektrikli araçlardaki düşük kârlılık oranı ve ABD'nin gümrük vergileri Alman üreticileri zorluyor. Hafta başında Alman otomotiv üreticisi Porsche, 5 bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı. Volkswagen de 100 bin kişilik dev bir işten çıkarma planı üzerinde çalışıyor.