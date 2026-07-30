ALTIN FİYATLARI SON DURUM 10 TEMMUZ PERŞEMBE | FED sonrası altında değişiklik oldu mu?

Altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemesinden sonra perşembe günü sabah saatlerinde yurt içi piyasalarda altının gram fiyatı da değişti.

Ortadoğu'daki yenilenen çatışmalardan kaynaklanan artan enflasyon baskılarına rağmen Federal Rezerv, faiz oranlarını değiştirmedi. Ons altın, 4.050 dolar civarında istikrar kazandı.

100 DOLAR DEĞER KAZANDI

Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş sonrasında altında değer kayıpları görüldü. Ancak, Federal Rezerv'in federal fon oranını %3,50 ile %3,75 hedef aralığında sabit tutacağını açıklamasının ardından dakikalar içinde 100 dolardan fazla değer kazandı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın FED kararıyla beraber kısa süreli değer kaybederek Kapalı Çarşı piyasasında 6 bin 94 liradan işlem gördü.