Doğum yardımı ödemeleri hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin dün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuk faydalandı. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 700 bin 541 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını vurguladı. Göktaş, "Yardımdan faydalanan çocuklardan 500 bin 632'si ailelerin birinci çocuğu, 368 bin 288'i ikinci çocuğu, 332 bin 253'ü ise üçüncü ve üzeri çocuklar" ifadelerini kullandı.