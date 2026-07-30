Haberler Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 3 bin 552 TL’lik farkı ödeme takvimi EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 3 bin 552 TL’lik farkı ödeme takvimi Son dakika: En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası gözler zam farkı ödemelerinin tarihine çevrildi. TBMM’de kabul edilen düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, 23 bin 552 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşı kapsamında oluşan 3 bin 552 TL’lik farkın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Emekliler, ödeme takvimine ilişkin yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. HABER MERKEZİ









Temmuz ayı emekli maaş artışlarının ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak belirlendi. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyle birlikte gözler Resmi Gazete kararına ve zam farkı ödemelerine çevrildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin 552 TL'lik fark ödemesinin yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? En düşük emekli maaşı zam farkı ödemelerinin yatırılacağı tarih henüz netleşmedi ancak ödemelerin Ağustos ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılması hedefleniyor.