EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ | En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? 3 bin 552 TL’lik farkı ödeme takvimi

Temmuz ayı emekli maaş artışlarının ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak belirlendi. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyle birlikte gözler Resmi Gazete kararına ve zam farkı ödemelerine çevrildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara 3 bin 552 TL'lik fark ödemesinin yapılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
En düşük emekli maaşı zam farkı ödemelerinin yatırılacağı tarih henüz netleşmedi ancak ödemelerin Ağustos ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılması hedefleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ 20 BİN TL ÜZERİNDEN YAPILDI
SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli maaşı alan vatandaşların Temmuz ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aldı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı ödemeleri 20 bin TL üzerinden gerçekleştirildi. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyle maaşın 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşan 3 bin 552 TL'lik fark ödemelerinin ise kısa süre içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKLARI ÖDENDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı sahiplerinin Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL tutarında zam farkı ödemesi gerçekleştirildi.