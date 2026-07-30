Emekli maaşı hesabı için 3 kritik tarih: Emekli maaşı hesabı nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar

ÇALIŞIRKEN EMEKLİ AYLIĞI ARTIRILIR MI?

Aylık hesaplamalarında en çok kullanılan kriter ortalama ücret. Bu yüzden çalışırken yüksek prim ödenmesi her zaman emekli aylığını artırır. Bu yüzden aldığınız ücretin sigortada düşük gösterilmesi, emekli aylığınızda kayba neden olur. Yüksek kazancın emekli aylığına yansıması için bordroda tam olarak gösterilmesi gerekiyor.

Hatta sadece maaşın değil, ek ödemelerin de gösterilmesi önemli. İkramiye, prim gibi düzenli nakit ödemeler varsa, bunların da brüt kazanca eklendiğinden emin olunmalı. Bu sayede prime esas kazancınız, dolayısıyla da bağlanacak emekli aylığınız yükselecektir.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN SON YILLARIN ÖNEMİ VAR MI?

Emeklilik statüsünü belirlemek için son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 3.5 yıl önemli. Böylece SSK mı, Bağ-Kur mu karar veriliyor. Ancak emekli aylığı için son yılların önemi yok. Çünkü tam çalışma hayatındaki kazançlara bakılarak hesaplama yapılıyor.

GÜN SATIN ALMAK EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI?

Askerlik ve doğum gibi borçlanmalarda yüksek miktarda para yatırmak emekli aylığını olumlu etki yapar. Ancak peşin yüksek para yatırılacağı için gelecek fazla aylık bunu karşılamayabilir.