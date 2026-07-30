HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ | 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç teşviki Meclis'ten geçti mi?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesine ilişkin beklentiler devam ediyor. 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan olası düzenleme kapsamında, sıfır araç alımında vergi avantajı sağlanmasına yönelik çalışmalar gündeme geldi.

Yerli otomobil şartıyla özellikle geniş ailelere destek sunmayı hedefleyen programla ilgili gelişmeler merakla beklenirken, düzenlemenin kapsamı ve yürürlük tarihi Meclis'teki görüşmelerin ardından netleşecek.

HANGİ MODELLERİ KAPSAYACAK?

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında, özellikle 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni destek modelleri üzerinde çalışıldığı belirtildi. Programla birlikte uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanları ve farklı kredi desteklerinin sunulması planlanıyor. Dar gelirli ailelerin ilk kez otomobile erişimini artırmayı hedefleyen düzenlemenin Meclis gündemine taşınması beklenirken, ÖTV avantajından yararlanacak araçların Türkiye'de üretilen ve belirli yerlilik kriterlerini karşılayan modeller arasından seçileceği ifade ediliyor.