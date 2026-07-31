EMEKLİ PROMOSYONLARI | 2026 Ağustos emekli promosyonları

QNB: Banka, emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.

DENİZBANK: Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyon ödemesi yapılırken, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün koşullarının yerine getirilmesi halinde 18 bin TL'ye kadar ilave promosyon kazanılabiliyor. Böylece toplam ödeme tutarı 30 bin TL'ye ulaşıyor.

ING BANK: Emekli maaşı tutarına göre koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, sunulan ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

ŞEKERBANK: Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan veya mevcut maaş ödeme taahhüdünü yenileyen müşterilerine 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında, 0-9.999 TL aralığında maaş alan emekliler 18 bin TL'ye kadar, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise ek kampanyaların da dahil edilmesiyle 35 bin TL'ye kadar toplam ödeme alabiliyor.