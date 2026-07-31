İşsizlikte tarihi gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6'ya geriledi. Böylece işsizlik oranı, 2005 yılına kadar giden serideki en düşük seviyeye gerileyerek tarihi dip noktasını gördü. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalışla 2 milyon 688 bine inerken, istihdam 227 bin kişi arttı. Atıl işgücü oranı ise yüzde 28,8'e düştü. Haziran ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 9,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32 olarak gerçekleşti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
da işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır" dedi.