Yenilenebilir enerji ‘güneş’ açtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik kurulu gücünde güneşin payı da 27 bin 210 megavat ile yüzde 21,6'ya çıktı. Türkiye
'nin elektrik kurulu gücü, haziranda yükselişine devam etti ve 126 bin 113 megavata yükseldi. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,7'sine karşılık gelen 79 bin 62 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Haziran sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 27 bin 210 megavat ile güneşin payı yüzde 21,6'ya ulaştı. Kurulu güçte 15 bin 281 megavata ulaşan rüzgarın payı da yüzde 12,1 olarak belirlendi. Güneş
ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise haziranda yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata yükseldi. Söz konusu dönemde elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında hidroelektrik
32 bin 344 megavatla ilk sırada yer aldı.