ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 2026 | GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Hafta kapanışında değer kaybeden altın fiyatları , ağustos ayının ilk gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Piyasalardaki son gelişmelerle birlikte gram altın fiyatı 6 bin lira seviyesine yaklaşırken, gözler çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel rakamlara çevrildi.

Altın piyasasında yaşanan dalgalanma devam ederken, yatırımcılar yeni haftanın yönü için hem ons altın hareketlerini hem de döviz kurundaki değişimleri takip ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...