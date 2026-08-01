  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 2026 | GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 2026 | GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Son dakika: Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Haftanın kapanışında yaşanan düşüşün ardından yatırımcıların gözü 1 Ağustos Cumartesi günü güncel altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın, geri çekilmenin etkisiyle 6 bin lira bandına yaklaşırken, çeyrek altın ve diğer altın türlerindeki son rakamlar da merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Hafta kapanışında değer kaybeden altın fiyatları, ağustos ayının ilk gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Piyasalardaki son gelişmelerle birlikte gram altın fiyatı 6 bin lira seviyesine yaklaşırken, gözler çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel rakamlara çevrildi.

Altın piyasasında yaşanan dalgalanma devam ederken, yatırımcılar yeni haftanın yönü için hem ons altın hareketlerini hem de döviz kurundaki değişimleri takip ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.174,46 TL SATIŞ: 6.175,37 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.802,68 TL SATIŞ: 10.027,02 TL



YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 19.544,09 TL SATIŞ: 20.054,04 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 39.945,00 TL SATIŞ: 40.243,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 40.632,00 TL SATIŞ: 41.252,00 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA