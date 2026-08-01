Emekli farkları haftaya hesaplarda

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onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli aylığı resmen 23 bin 552 TL'ye yükseldi. 5.1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme temmuz ayından itibaren geçerli olacak.

Ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanacak. 3 bin 552 TL'yi bulan zam farkları ağustos ayının başında hesaplara yatırılacak. Zammın bütçeye etkisi ise 79 milyar TL olarak hesaplanıyor. İlgili kanun kapsamında yürürlüğe giren diğer düzenlemeler ise özetle şöyle: İmalat sektöründe istihdamı koruma odaklı politikalar kapsamında sürdürülen destek programlarının süresi uzatıldı.