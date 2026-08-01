Emekli farkları haftaya hesaplarda

onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli aylığı resmen 23 bin 552 TL'ye yükseldi. 5.1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme temmuz ayından itibaren geçerli olacak.
Ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanacak. 3 bin 552 TL'yi bulan zam farkları ağustos ayının başında hesaplara yatırılacak. Zammın bütçeye etkisi ise 79 milyar TL olarak hesaplanıyor. İlgili kanun kapsamında yürürlüğe giren diğer düzenlemeler ise özetle şöyle: İmalat sektöründe istihdamı koruma odaklı politikalar kapsamında sürdürülen destek programlarının süresi uzatıldı.
GÜVENCE SAĞLADI
KAYNAĞI İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan teşvik ve destek mekanizmalarının bitiş tarihi 31 Aralık 2028'e çekilerek sanayiciye ve istihdama uzun vadeli güvence sağlandı. Konaklama tesislerine yönelik istihdam desteği de pakette yer aldı. İnşaat sektöründeki lisanslı mükelleflerin finansman yükünü hafifletecek bir adım atıldı. Mükelleflerin inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri ve 6 aylık dönemlerde indirim yoluyla gideremedikleri KDV tutarları, sonraki 1 yıl içinde talep edilmesi halinde iade edilecek. 31 Aralık 2045 tarihine kadar uygulanmak üzere, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak amacıyla ön lisans ve/veya lisans alan mükellefler düzenlemeden yararlanabilecek.