Haberler Ekonomi EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Emekliye zam farkının yatacağı tarih belli oldu! İşte hesaba yatacak rakam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Emekliye zam farkının yatacağı tarih belli oldu! İşte hesaba yatacak rakam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren taban aylık düzenlemesinin ardından milyonlarca emekli için zam farkı heyecanı başladı. Temmuz maaşını 20 bin TL olarak alan taban aylık sahiplerine aktarılacak 3.552 TL'lik fark ödemesinde tarih takvimi şekilleniyor. Peki fark ödemeleri ne zaman yatacak, kim ne kadar alacak? HABER MERKEZİ









Memur ve emekliler başta olmak üzree milyonlar için bir zam dönemi daha geride kaldı. Temmuz ayıyla birlikte kamu çalışanları ve 4C'li memur emeklileri yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.

Yeni maaşlar Temmuz ayı içerisinde hesaplara aktırılırken, geriye taban aylık alan yaklaşık 5.1 milyon emekliyi kapsayan fark ödemeleri kaldı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasını içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile resmileşti. Gözler şimdi fark ödemeleri için ödeme takvimine çevirldi.