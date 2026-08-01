EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ | Emekliye zam farkının yatacağı tarih belli oldu! İşte hesaba yatacak rakam

Memur ve emekliler başta olmak üzree milyonlar için bir zam dönemi daha geride kaldı. Temmuz ayıyla birlikte kamu çalışanları ve 4C'li memur emeklileri yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.
Yeni maaşlar Temmuz ayı içerisinde hesaplara aktırılırken, geriye taban aylık alan yaklaşık 5.1 milyon emekliyi kapsayan fark ödemeleri kaldı.
Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasını içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile resmileşti. Gözler şimdi fark ödemeleri için ödeme takvimine çevirldi.
EMEKLİ TABAN AYLIĞI RESMEN ONAYLANDI
TBMM'de yürütülen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme yürürlüğe girdi. Emekli taban aylığının yüzde 17,76 yükseltilmesini içeren 7590 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"'un dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen uygulanmaya başladı.
Düzenlemeyle birlikte dosya bazında ödenen en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı.
ZAM FARKLARI İÇİN ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞİYOR
SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri 17-28 Temmuz itibarıyla yapıldı. Bağkur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını aldı. Taban aylık alanlara ise 20 bin TL ödeme yapıldı.
Sabah Gazetesi Muhabiri Önder Yılmaz'ın aktardığına göre zam farkları ağustos ayının başında hesaplara yatırılacak. Kesin ödeme takvimi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) maaş farkı takvimini birkaç gün içerisinde ilan etmesi bekleniyor.
TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?
5.1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanacak. Ek ödeme tutarı ise 3 bin 552 TL olacak.
Zammın bütçeye etkisi ise 79 milyar TL olarak hesaplanıyor.
EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Emekliler, maaşlarının yanı sıra her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Düşük maaşlı emeklilerde ise bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor.
Mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 14.131 TL'ye, ek ödemesi ise 565,25 TL'ye çıkacak.
Mevcut kök aylığı 14.000 TL olanların yeni kök maaşı 16.486 TL'ye yükselirken ek ödemesi 659,46 TL olacak.
En düşük emekli aylığı alanlar için kök maaş ve hazine desteği hesabı şu şekilde olması bekleniyor:
EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİYOR?
Zamlı ek ödeme tutarları da ay içerisinde e-Devlet'e yüklendi. Emekliler, 4A, 4B ve 4C Emekli Ödeme Bilgileri ekranlarından güncel ek ödeme tutarlarını görüntüleyebiliyor.
Bu bölümde yer alan "Ek Ödeme Tutarı", memur emeklileri için yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 17,76 zamlı tutarı gösteriyor.
Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök maaşlarını, 26 ile çarparak ise hesaplarına yatacak toplam aylıklarını hesaplayabiliyor.