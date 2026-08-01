Kritik kararlar devrede

TÜRKİYE genelinde ticaretten dijital medyaya, çevre denetimlerinden liman yönetimine kadar birçok alanı kapsayan kritik düzenlemeler bugün (1 Ağustos 2026) itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın tüketici haklarını korumaya dönük kapsamlı reform paketi başta olmak üzere, İzmir Alsancak Limanı'ndaki devir süreci ve yangın önleme denetimleri hayata geçti. Milyonlarca vatandaşı ve işletmeyi ilgilendiren yeni dönemin öne çıkan başlıkları şöyle...
DİJİTAL Dünyada ve Reklamlarda Şeffaflık Çağı Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamındaki yeni kurallar bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Çocukların kişisel verilerinin işlenmesi veya dijital ayak izleri üzerinden profilleme yapılarak hedefli reklam gösterilmesi tamamen yasaklandı. Reklamlarda yer alan ve yapay zekâ ile üretilen dijital karakterlerde "AI üretimi" ibaresinin açıkça yer alması zorunlu hale getirildi. "Hediye geldi" veya "Tavsiye üzerine aldım" algısı oluşturan gizli reklamlar bitti. Sosyal medya üreticilerinin hediye, indirim, davet veya gelir karşılığı yaptığı tüm paylaşımlarda #reklam, #işbirliği veya #tanıtım etiketlerini açıkça kullanması şart oldu. İndirimli satış reklamlarında "indirim öncesi fiyat" tanımı son 10 günde uygulanan en düşük fiyat olarak belirlendi. Çabuk bozulabilen meyve ve sebzeler ise bu 10 gün kuralından muaf tutularak doğrudan indirimden önceki son fiyat esas alınacak. Bir platform üzerinden ürünü satın almamış kişilerin yorum veya puan yapması engellendi. Ücret karşılığı sahte değerlendirme yaptırılmasına cezai yaptırım getirildi. Tüketici şikâyet platformlarında firmalara tanınan cevap ve açıklama süresi 72 saatten 48 saate düşürüldü. Süresi içinde yanıt vermeyen firmaların hakkındaki değerlendirmeler doğrudan yayımlanabilecek. Şirketlerin çevre dostu olduğunu iddia ettiği "doğa dostu" veya "yeşil" ifadeleri için bağımsız kuruluşlardan doğrulama belgesi alma zorunluluğu başlatıldı. Yasa Dışı Bahis ve Astroloji Reklamlarına Tam Kısıtlama: Astrolog, falcı, medyum gibi kişilerin sunduğu hizmetlerin reklamı ile yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarına yönelik reklamların kapsamı genişletilerek tamamen yasaklandı.
YANGINLARA SIKI DENETİM
ORMAN Yangınlarına Karşı Kırmızı Alarm ve Sıkı Denetim YAZ sıcaklarının pik yaptığı bu dönemde ülke genelinde orman yangınlarını önlemek maksadıyla Orman Genel Müdürlüğü ve emniyet güçleri denetimleri üst seviyeye çıkardı. Türkiye genelinde ormanlık alanlara giriş kısıtlamaları, izinsiz mangal yakma ve piknik yapma yasakları kapsamlı devriyeler ve dron teknolojileriyle aralıksız denetlenecek. KARA Avcılığı Kanunu ve Doğal Yaşam Düzenlemeleri KARA Avcılığı Kanunu çerçevesinde hazırlanan yeni av sezonu esasları ve kaçak avcılıkla mücadele eylem planı uygulamaya konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, yeni dönemde sahadaki kaçak avcılığa ve usulsüz avlanma araçlarına karşı cezai yaptırımları artırarak denetimlerini sıkılaştırdı.
14 GÜNLÜK CAYMA HAKKI
2. İkinci El Teknolojide 14 Günlük Cayma Hakkı
TÜKETİCİLERİN yenilenmiş ve ikinci el teknolojik ürün alışverişlerindeki mağduriyetlerini önlemek amacıyla getirilen 14 günlük cayma hakkı uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Tüketiciler, aldıkları yenilenmiş elektronik cihazları herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içinde iade edebilecek.
3. İzmir Alsancak Limanı'nda 37 Yıllık TCDD Dönemi Sona Erdi
İZMİR Alsancak Limanı'nda tarihi bir dönüşüm yaşandı. TCDD'nin 37 yıldır yürüttüğü liman işletmeciliği görevi dün saat 08.00 itibarıyla hizmetlerin durdurulmasıyla tamamlandı. Mülkiyeti Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) kalan limanın yük ve konteyner limanı işletmesi, bugün itibarıyla Albayrak Grubu bünyesindeki Alport Alsancak şirketine resmen devredildi.