Kritik kararlar devrede

DİJİTAL Dünyada ve Reklamlarda Şeffaflık Çağı Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamındaki yeni kurallar bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Çocukların kişisel verilerinin işlenmesi veya dijital ayak izleri üzerinden profilleme yapılarak hedefli reklam gösterilmesi tamamen yasaklandı. Reklamlarda yer alan ve yapay zekâ ile üretilen dijital karakterlerde "AI üretimi" ibaresinin açıkça yer alması zorunlu hale getirildi. "Hediye geldi" veya "Tavsiye üzerine aldım" algısı oluşturan gizli reklamlar bitti. Sosyal medya üreticilerinin hediye, indirim, davet veya gelir karşılığı yaptığı tüm paylaşımlarda #reklam, #işbirliği veya #tanıtım etiketlerini açıkça kullanması şart oldu. İndirimli satış reklamlarında "indirim öncesi fiyat" tanımı son 10 günde uygulanan en düşük fiyat olarak belirlendi. Çabuk bozulabilen meyve ve sebzeler ise bu 10 gün kuralından muaf tutularak doğrudan indirimden önceki son fiyat esas alınacak. Bir platform üzerinden ürünü satın almamış kişilerin yorum veya puan yapması engellendi. Ücret karşılığı sahte değerlendirme yaptırılmasına cezai yaptırım getirildi. Tüketici şikâyet platformlarında firmalara tanınan cevap ve açıklama süresi 72 saatten 48 saate düşürüldü. Süresi içinde yanıt vermeyen firmaların hakkındaki değerlendirmeler doğrudan yayımlanabilecek. Şirketlerin çevre dostu olduğunu iddia ettiği "doğa dostu" veya "yeşil" ifadeleri için bağımsız kuruluşlardan doğrulama belgesi alma zorunluluğu başlatıldı. Yasa Dışı Bahis ve Astroloji Reklamlarına Tam Kısıtlama: Astrolog, falcı, medyum gibi kişilerin sunduğu hizmetlerin reklamı ile yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarına yönelik reklamların kapsamı genişletilerek tamamen yasaklandı.