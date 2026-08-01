SON DAKİKA: AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYON | 35 bin TL'ye kadar nakit fırsatı...

SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvuru halinde 5 bin TL promosyon alabilecek. Başvurular Halkbank Mobil, internet şube ve banka kanalları üzerinden yapılabiliyor.

10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Halkbank , emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Buna göre maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma sözü veren SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

AKBANK'TAN EMEKLİLERE 15 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Akbank, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Akbank'a taşıyarak ya da mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 6 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 15 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular Akbank Mobil ve müşteri iletişim merkezi üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor. Ödemeler, şartların tamamlanmasının ardından emekli maaşının Akbank hesabına yatmasını takip eden 3 iş günü içinde gerçekleştiriliyor.

VAKIFBANK'TAN EMEKLİLERE 30 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri için promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden de ek kazanç fırsatı sağlanıyor.

Kredi kartı kampanyası kapsamında emekliler, 9 ay boyunca toplam 18 bin TL'ye kadar ek avantaj elde edebiliyor. İlk 6 ay maaş hesabına, sonraki 3 ay ise kredi kartı ekstresine aylık 2 bin TL'ye kadar ödeme yansıtılıyor.

Ek kazanımdan yararlanmak için her ay Emekli Troy Kredi Kartı ile en az 1.000 TL'lik alışveriş yapılması gerekiyor. Kampanya, belirlenen tarihler arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan veya ilk emekli maaşını VakıfBank'tan alan SGK emeklileri için geçerli oluyor.

Toplamda nakit promosyon ve ek avantajlarla emeklilere 30 bin TL'ye varan fırsat sunuluyor.

KUVEYT TÜRK'TEN EMEKLİLERE 14 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Kuveyt Türk, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü vererek promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında 10 bin TL altındaki maaşlara 7 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasındaki maaşlara 12 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 14 bin TL'ye kadar toplam promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekliler; kredi kartı kullanımı ve yeni otomatik fatura talimatlarıyla ek promosyon kazanabiliyor. Başvurular Kuveyt Türk Mobil, şubeler ve diğer banka kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Promosyon ödemeleri, başvurudan sonraki 3 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.

Kuveyt Türk ayrıca emekli müşterilerine ücretsiz dijital para transferi, aidatsız kart avantajları ve belirli ATM işlemlerinde ücretsiz kullanım gibi ek ayrıcalıklar da sunuyor.