SON DAKİKA: AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYON | 35 bin TL'ye kadar nakit fırsatı...

Ağustos 2026 itibarıyla maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan milyonlarca emekli, bankaların güncel promosyon tekliflerini yakından takip ediyor. Promosyon tutarlarını güncelleyen bankalar arasında en yüksek ödemeyi yapanlar, emeklilerin öncelikli araştırma konusu haline geldi.
Emekli promosyonları; alınan maaşın miktarına, 3 yıl boyunca maaş taşıma taahhüdüne ve kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı gibi ek koşullara göre belirleniyor. Bu yüzden emeklilerin, bankanın duyurduğu toplam promosyonun yanında "ek şart olmadan ödenen nakit tutarı" da göz önünde bulundurması önem taşıyor.
1 Ağustos'a girilmesiyle birlikte bankalar emekli banka promosyonlarını güncelledi. Uzmanlar, banka seçiminde sadece en yüksek promosyona bakılmaması gerektiğini, kampanya şartları, ek fırsatlar ve taahhüt sürelerinin de birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
İŞTE BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI...
HALKBANK'TAN EMEKLİLERE 12 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON
Halkbank, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Buna göre maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma sözü veren SGK emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.
10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri de başvuru halinde 5 bin TL promosyon alabilecek. Başvurular Halkbank Mobil, internet şube ve banka kanalları üzerinden yapılabiliyor.
AKBANK'TAN EMEKLİLERE 15 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
Akbank, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Akbank'a taşıyarak ya da mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 6 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 15 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular Akbank Mobil ve müşteri iletişim merkezi üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor. Ödemeler, şartların tamamlanmasının ardından emekli maaşının Akbank hesabına yatmasını takip eden 3 iş günü içinde gerçekleştiriliyor.
VAKIFBANK'TAN EMEKLİLERE 30 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri için promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden de ek kazanç fırsatı sağlanıyor.
Kredi kartı kampanyası kapsamında emekliler, 9 ay boyunca toplam 18 bin TL'ye kadar ek avantaj elde edebiliyor. İlk 6 ay maaş hesabına, sonraki 3 ay ise kredi kartı ekstresine aylık 2 bin TL'ye kadar ödeme yansıtılıyor.
Ek kazanımdan yararlanmak için her ay Emekli Troy Kredi Kartı ile en az 1.000 TL'lik alışveriş yapılması gerekiyor. Kampanya, belirlenen tarihler arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan veya ilk emekli maaşını VakıfBank'tan alan SGK emeklileri için geçerli oluyor.
Toplamda nakit promosyon ve ek avantajlarla emeklilere 30 bin TL'ye varan fırsat sunuluyor.
KUVEYT TÜRK'TEN EMEKLİLERE 14 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
Kuveyt Türk, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü vererek promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında 10 bin TL altındaki maaşlara 7 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasındaki maaşlara 12 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 14 bin TL'ye kadar toplam promosyon ödemesi yapılıyor.
Emekliler; kredi kartı kullanımı ve yeni otomatik fatura talimatlarıyla ek promosyon kazanabiliyor. Başvurular Kuveyt Türk Mobil, şubeler ve diğer banka kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Promosyon ödemeleri, başvurudan sonraki 3 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.
Kuveyt Türk ayrıca emekli müşterilerine ücretsiz dijital para transferi, aidatsız kart avantajları ve belirli ATM işlemlerinde ücretsiz kullanım gibi ek ayrıcalıklar da sunuyor.
ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLİLERE 12 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON
Ziraat Bankası, SGK emeklileri için sunduğu promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alma sözü vererek promosyondan yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
Promosyon başvuruları Ziraat Mobil, internet şube, ATM, SMS, müşteri hizmetleri ve şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler 3 yıllık taahhüt karşılığında peşin olarak yapılıyor.
ING'DEN EMEKLİLERE 32 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
ING, Ağustos 2026 döneminde emekli maaşını bankaya taşıyan müşterileri için yeni promosyon kampanyasını duyurdu. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.
Kampanya kapsamında ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam promosyon tutarı 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olan vatandaşlar da kampanyadan faydalanabiliyor.
ING'nin açıkladığı tabloya göre, 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterilere 15 bin TL koşulsuz promosyon verilirken; fatura talimatı, Turuncu Hesap, ihtiyaç kredisi ve banka kartı harcama iadesi gibi ek avantajlarla toplam ödeme 32 bin TL'ye çıkıyor.
Maaş taşıma işlemleri ING Mobil, telefon bankacılığı, e-Devlet Kapısı veya banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin mevcut bankalarında promosyon ya da kredi blokesi bulunmaması gerekiyor.
GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİLERE 25 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
Garanti BBVA, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasını duyurdu. SGK emeklileri, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyarak 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.
Kampanya kapsamında Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek fırsatlarla toplam ödül tutarı 10 bin TL'ye kadar çıkıyor. Böylece emekliler toplamda 25 bin TL'ye varan promosyon ve ödül avantajından yararlanabiliyor.
1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan faydalanan emekliler, Garanti BBVA Mobil üzerinden başvuru yaparak işlemlerini şubeye gitmeden tamamlayabiliyor. Emekli maaş hesabı üzerinden yapılan belirli para transferleri de ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.
DENİZBANK'TAN EMEKLİLERE 30 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
DenizBank, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen müşteriler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken; yeni hesap açılması, Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, iki otomatik fatura talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanımı gibi ek şartlarla toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
11 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca DenizBank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular MobilDeniz, e-Devlet, şubeler ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabiliyor. Ek ürün şartlarının yerine getirilmemesi durumunda ilgili ödül tutarları geri alınabiliyor.
ŞEKERBANK'TAN 35 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON
Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında 0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme yapılabiliyor.
1 – 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank'tan alma taahhüdü verilmesini şart koşuyor.
QNB'DEN EMEKLİLERE 20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
QNB, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca QNB'den alma taahhüdü veren müşteriler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin 500 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 13 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 20 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Emekli müşterilere ayrıca ücretsiz EFT ve havale işlemleri, belirli ATM işlemlerinde ücretsiz kullanım, öncelikli şube hizmeti ve QNB Emekli Kredi Kartı avantajları sunuluyor. Başvurular şubeler, internet ve mobil bankacılık ile müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
TÜRKİYE FİNANS'TAN EMEKLİLERE 32 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
Türkiye Finans, emekli maaşı promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyon ve ek avantajlardan yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında 9 bin 999 TL ve altındaki maaşlara toplam 18 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 23 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise toplam 32 bin TL'ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.
Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan müşteriler, davet ettikleri her emekli yakını için 500 TL, toplamda 5 bin TL'ye kadar ek nakit ödül kazanabiliyor. Ayrıca ücretsiz para transferi, ATM kullanım avantajları ve öncelikli şube hizmeti gibi ayrıcalıklardan da yararlanabiliyor.
Maaş taşıma işlemleri Türkiye Finans Mobil, internet şube, müşteri hizmetleri veya şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.