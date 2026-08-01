Yargıtay: Aynı konut iki kişiye satılırsa hak ilk alıcının

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi, son dönemde artış gösteren konut dolandırıcılığına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre, aynı taşınmazın birden fazla kişiye satılması halinde, adi yazılı sözleşmeyle evi önce satın alıp fiilen teslim alan alıcının hakkı korunacak. Karar, satın aldığı daireye yerleşen ancak daha sonra aynı konutun başka bir kişiye de satıldığını öğrenen tüketicinin açtığı dava sonucunda verildi. Mahkeme, taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptal edilmesine ve davacı adına tesciline karar verdi. Yargıtay kararında, taşınmazı adi yazılı sözleşmeyle önce satın alıp fiilen teslim alan kişinin haklarının üstün tutulması gerektiği vurgulandı.