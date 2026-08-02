A101’in sahibi Aydın Grup CarrefourSA’yı satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Mağazacılık şemsiyesi altında yer alan A101 ve CarrefourSA, faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürmeye devam edecek. Satın alma sürecinin resmileşmesiyle birlikte, Sabancı Holding ve Carrefour Grubu'nun şirkette herhangi bir payı kalmadı. Yapılan açıklamada CarrefourSA'da CEO'luk görevine Hatice Evren'in getirildiği belirtildi.

TÜM İLLERE YAYILMA HEDEFİ

Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, devir işlemine ilişkin yaptığı değerlendirmede bugün yeni bir sayfa açtıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "CarrefourSA'nın yeni yatırımımızla sağlamlaşacak finansal yapısı, bize daha cesur adımlar atma imkanı veriyor. Mağazalarımıza gelen herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı, alışverişi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz açısından da güven veren, değer yaratan ve birlikte büyüme iştahını artıran bir iş ortağı olmayı önemsiyoruz. Çalışanlarımız için ise enerjisi yüksek, gelişim alanı açan, parçası olmaktan gurur ve heyecan duyulan bir iş yeri olmayı hedefliyoruz. Güçlü bir finansman, ekosistem ve sağlıklı bir ticaret, bu yolculuğun merkezinde yer alacak." 2025 sonu itibarıyla 77 ilde bayileri de dâhil olmak üzere 1250'den fazla mağazası bulunan CarrefourSA'nın yeni dönem hedeflerine de değinen Bostan, markanın taze ve zengin ürün çeşitliliğini vurgulayarak bu gücü tüm Türkiye'ye yayacaklarını ifade etti.