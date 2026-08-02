İTB’de seçim heyecanı: Tuncer ve Uçak aday oldu

İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) 5 Ekim 2026 tarihinde yapılacak seçimleri öncesinde Ömer Gökhan Tuncer Yönetim Kurulu Başkanlığına, Bülent Uçak ise Meclis Başkanlığına aday olduklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Tuncer ve Uçak, adaylık vizyonlarını "Bizim vizyonumuz; bu güçlü mirası koruyarak İzmir Ticaret Borsası'nı değişen dünyanın dinamiklerine en hızlı uyum sağlayan, üyelerine daha fazla değer üreten, tarımda teknoloji ve inovasyona öncülük eden, sürdürülebilir üretimi destekleyen, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve genç kuşakların da gurur duyacağı projeleri güçlendirerek devam ettirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Dijitalleşmenin, yapay zekânın, iklim değişikliğinin ve küresel rekabetin şekillendirdiği yeni dönemde İzmir Ticaret Borsası'nın her zamankinden daha güçlü, daha üretken ve daha etkili bir kurum olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun yolu ortak akıldan, istişare kültüründen ve üyelerimizin beklentilerini merkeze alan katılımcı yönetim anlayışından geçmektedir" sözleriyle ifade etti.