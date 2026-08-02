‘Kritik teknoloji’ ihracatı 6 ayda 56 milyar doları aştı

Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünleri ihracatı 2023'te 97,3 milyar dolar, 2024'te 101,1 milyar dolar ve geçen yıl 111,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İçinde bulunduğumuz yılda ise söz konusu ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 8,4 artarak 56,2 milyar dolara çıktı. Bu kategoride yer alan "motorlu kara taşıtlarının imalatı" 19,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan sektör oldu. Bunu, 9,8 milyar dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin", 9,6 milyar dolarla "elektrikli teçhizat", 9,3 milyar dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat" imalatları izledi. Bu alanları da 2,5 milyar dolarla "silah ve mühimmat (cephane) imalatı", 537 milyon dolarla "tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı" ve 393,4 milyon dolarla "hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı ve gemi ve tekne yapımı hariç diğer ulaşım araçlarının imalatı" takip etti.