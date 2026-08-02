Türk lirasına dönüşüm desteğinde düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına dönüştürmesini teşvik eden uygulamada değişikliğe gitti. Yeni düzenleme kapsamında firmalar, döviz dönüşüm desteğinden ürettikleri katma değer oranında yararlanabilecek. Katma değer hesaplamasında şirketlerin kârlılıkları ile iş gücü maliyetleri esas alınacak. Düzenlemeye göre aracı ihracatçılar, kendilerine tanımlanan katma değer limitlerini doldurmaları halinde, katma değeri yüksek tedarikçileri adına da döviz dönüşüm işlemi gerçekleştirebilecek

DESTEK SÜRESİ UZATILDI

Yeni uygulamayla birlikte döviz dönüşüm desteğinden yararlanacak firmalar için daha önce uygulanan döviz almama taahhüdü kaldırıldı. Bunun yerine, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde olduğu gibi döviz pozisyonuna dayalı yeni bir kriter getirildi. Buna göre, destek başvurusu yapacak firmaların döviz pozisyonlarının, başvuru öncesinde Merkez Bankası tarafından belirlenecek üst sınırı aşmaması gerekecek. Düzenleme kapsamında döviz dönüşüm desteğinin temel oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Öte yandan, yüzde 3 oranındaki destek ödemesi ile ihracat bedeli satış yükümlülüğünün yüzde 35 olarak uygulanmasına ilişkin geçici düzenlemelerin süresi 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.