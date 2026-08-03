Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 3 AĞUSTOS PAZARTESİ CANLI ALTIN FİYATLARI ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 3 AĞUSTOS PAZARTESİ CANLI ALTIN FİYATLARI Son dakika haberleri... Altın almak ve elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 3 Ağustos Pazartesi canlı altın fiyatları... AA









Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 181 liradan tamamlamıştı.





Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 215 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 179 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 560 liradan satılıyor.



Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,6 yükselişle 4 bin 67 dolarda seyrediyor.