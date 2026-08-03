ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 3 AĞUSTOS PAZARTESİ CANLI ALTIN FİYATLARI

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 181 liradan tamamlamıştı.
Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 215 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 179 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 560 liradan satılıyor.
Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,6 yükselişle 4 bin 67 dolarda seyrediyor.
ABD ile İran arasındaki gerilimlerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri sürerken, geçen hafta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken bir nebze hafifledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.
Bu gelişme piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalmasına katkı sağladı. Aynı zamanda azalan arz endişeleriyle petrol fiyatlarında gerileme gözlenirken, hala yüksek seyrini koruyan küresel tahvil faizleri altının alternatif maliyetinin düşmemesine neden oluyor.