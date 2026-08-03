Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

Ağustos ayıyla birlikte emekli maaş promosyonları yeniden milyonlarca emeklinin gündemine girdi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, bankaların sunduğu güncel promosyon kampanyalarını karşılaştırmaya başladı. Kamu ve özel bankalar, emekli müşterilerini bünyelerine katabilmek için nakit promosyonların yanı sıra ek ödül ve avantajlar da sunuyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular banka şubeleri, mobil uygulamalar, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabiliyor.