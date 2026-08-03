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Haberler Ekonomi Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

Milyonlarca emekli, Ağustos ayında bankaların sunduğu maaş promosyonlarını yakından takip ediyor. Artan rekabetle birlikte kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlara yönelik farklı tutarlarda promosyon ödemeleri ve ek avantajlar sunmaya devam ediyor. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler ise hangi bankanın daha yüksek promosyon verdiğini, kampanyaların hangi şartlarla geçerli olduğunu ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

Ağustos ayıyla birlikte emekli maaş promosyonları yeniden milyonlarca emeklinin gündemine girdi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, bankaların sunduğu güncel promosyon kampanyalarını karşılaştırmaya başladı. Kamu ve özel bankalar, emekli müşterilerini bünyelerine katabilmek için nakit promosyonların yanı sıra ek ödül ve avantajlar da sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular banka şubeleri, mobil uygulamalar, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabiliyor.

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

YAPI KREDİ

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

ZİRAAT BANKASI

0 TL - 9.999,99 TL arası: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999,99 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

HALKBANK

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri QNB

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

QNB

0-9999 TL 8,500TL
10.000 TL- 14.999 TL 13,500TL
15.000 TL -19.999 TL 16,500TL
20.000 TL ve üzeri 20,000TL

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

DENİZBANK

DenizBank, 3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan temel nakit promosyon ve ek ürünlerle birlikte toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Otomatik ödeme talimatı, Turuncu Hesap ve banka kartı kampanyalarıyla birlikte toplam avantaj tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank'ın Ağustos 2026 kampanyasında, maaşını bankaya taşıyarak 3 yıl taahhüt veren veya promosyon süresini yenileyen emekliler maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon alabiliyor. Promosyon ödemesi SGK protokolü kapsamında maaş tutarına göre belirleniyor.

Emekli maaş promosyonu Ağustos 2026 | Bankaların güncel promosyon kampanyaları

TÜRKİYE İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. İlk kez kredi kartı alan veya kartını aktif kullanan emeklilere ise 10.000 TL MaxiPuan kampanyası sunuluyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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