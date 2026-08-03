İstanbul Havalimanı rekora uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı
'nın dün 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek, Türkiye
ve Avrupa
'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını belirtti. Havalimanının dün 289 bin 260 yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanı'mız yeni bir rekora imza attı" ifadelerini kullandı.