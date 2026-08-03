Haberler Ekonomi MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÜNDEMİNDEKİ SORU: 3.552 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÜNDEMİNDEKİ SORU: 3.552 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR En düşük emekli aylığında yapılan artış sonrasında hak kazandıkları 3.552 TL'ye varan fark ödemelerinin hesaplarına yatacağı tarihi merakla bekleyen milyonlarca vatandaş, konuya dair gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. SABAH













En düşük emekli maaşı fark ödemelerinin, ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor. Ödeme tarihine ilişkin gelişmeler emekliler tarafından yakından izleniyor.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni aylık tutarı resmen 23 bin 552 TL oldu.