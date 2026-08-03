Son dakika: Ağustos ayı kira zammı belli oldu

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, açıklanacak yeni kira artış oranına odaklandı. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan enflasyon verileriyle birlikte belirlenen kira zam tavanı, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek en yüksek artış oranını ortaya koyuyor.

KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 31,90 zam yapılacak.