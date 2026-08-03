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Haberler Ekonomi Son dakika: Ağustos ayı kira zammı belli oldu

Son dakika: Ağustos ayı kira zammı belli oldu

Son dakika haberleri...Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu. Peki, Ağustos 2026 kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, açıklanacak yeni kira artış oranına odaklandı. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan enflasyon verileriyle birlikte belirlenen kira zam tavanı, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek en yüksek artış oranını ortaya koyuyor.

KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 31,90 zam yapılacak.

Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,03 olarak gerçekleşmişti.

ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2026
Artış Oranı: %31,90
Kira Artış Tutarı: 9.570,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.570,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 474.840,00 TL

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