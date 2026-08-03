Yeni İpek Yolu canlanıyor

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması için stratejik önem taşıyan ve Türkiye'den başlayarak Kafkaslar'a, oradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan Orta Koridor'un önemi her geçen gün artıyor. Rusya'nın içinde bulunduğu "Kuzey Koridoru" ile İran'ın içinde yer aldığı "Güney Koridoru"na alternatif oluşturan Orta Koridor, Çin ile Avrupa'nın bütünleşmesi adına önemli bir yere sahip bulunuyor. Pekin'den Londra'ya uzanan bu hat, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alıyor.
KİLİT BİR MERKEZ OLACAK
Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan bu proje, Türkiye'yi küresel ticaret ağlarında kilit bir transit merkeze dönüştürme potansiyeli taşımaktadır. Türkiye'nin Orta Koridor'daki köklü konumu, enerji transit hatları ve bölgesel lojistik sistemler içindeki stratejik yeri düşünüldüğünde Kalkınma Yolu, ülkenin jeopolitik ağırlığını daha da güçlendirebilir. Bu süreç yalnızca somut ekonomik kazanımlar sağlamakla kalmayacak, bölgesel diplomasi ve enerji politikasında da yeni ufuklar açacaktır. Ortadoğu'daki süregelen çatışmalar, küresel ticaret ve enerji akışlarının birkaç stratejik boğaza ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Küresel düzen, yalnızca güç dengeleri üzerinden değil, ticaret güzergahları, stratejik bağlantı ağları aracılığıyla da yeni bir oluşum içine girmiştir. Bu noktada dünyanın en kritik enerji geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı etrafında oluşan riskler, bölgesel güçleri ticaret ve bağlantı koridorlarını yeniden sorgulamaya yöneltmiştir. Böylelikle kalkınma yolu boğazlara olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltacak bir proje olarak hayata geçirilmeyi beklemektedir.
STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK
Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanması tasarlanan çok yönlü bir ulaşım ve lojistik koridorudur. Proje, demir yolları, kara yolları ve lojistik merkezlerini kapsayan geniş çaplı bir altyapı ağıyla Körfez ile Avrupa arasında yeni ve güçlü bir bağlantı kurmayı hedeflemektedir. Bu koridor, Ortadoğu'daki enerji ile ticaret akışlarının coğrafyasını çeşitlendirmeye yönelik stratejik bir girişim olarak öne çıkmaktadır. Boğazlara bağımlılığın giderek belirginleştiği günümüzde Kalkınma Yolu'nun kara bazlı bir alternatif sunma potansiyeli, onu bölgesel jeopolitiğin vazgeçilmez bir unsuru haline getirmektedir. Enerji taşımacılığında Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla yerini alamayacak olsa da kara ve demir yolu bağlantılarının güçlendirilmesi, ticaret ağlarını çeşitlendirerek bölgesel ekonomik sistemlerin dayanıklılığını önemli ölçüde artırabilir.
Öte yandan proje, Irak'ın ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecine önemli katkılar sunarak bölgesel istikrar bakımından da büyük katkı sağlayacaktır. Hatta Enerji ihracatına derinden bağımlı bir yapıdan ticaret ve lojistik merkezi kimliğine dönüşmesinde ve bölgedeki jeopolitik rolünü de köklü bir şekilde yeniden biçimlendirecektir. Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Hindistan- Ortadoğu-Avrupa Koridoru gibi rakip projeler de aynı coğrafyada rekabetçi alternatifler sunmaktadır. Kalkınma Yolu, salt bir lojistik koridor olarak değil, Ortadoğu'nun jeopolitik haritasını yeniden çizen yeni bir güç oluşumunun somut bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Hürmüz Boğazı, küresel enerji sistemi içindeki kritik konumunu korumaya devam etse de Basra'dan Anadolu'ya uzanan yeni bir kara yolu koridoru, ticaret ve güç dengelerinde köklü dönüşümlerin öncüsü olacaktır. Koridor, kriz dönemlerinde ticaret akışlarının kesintisiz sürdürülmesinde belirleyici bir rol oynayabilir.
BÖLGE ÜLKELERİNE REFAH SAĞLAYACAK OLUŞUM
Orta Koridor'un büyümesi, genişmelesi, alternatifler üretmesi son derece önemli. Zengezur Koridoru'nun bu anlamda önemli katkı yapması zaten bekleniyor. Ermenistan'ın da bu ticari fırsatlardan yararlanmak istediği biliniyor. Çin'den Gwadar Limanı'na, oradan Faw Limanı'na ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak koridor, hem daha az maliyetli hem de daha hızlı. Ekonomik faydasının yanında Kalkınma Yolu Projesi, hem Türkiye-Irak ilişkilerinde hem de Türkiye-Körfez ülkeleri ilişkilerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.