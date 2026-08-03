Haberler Ekonomi Yeni İpek Yolu canlanıyor Yeni İpek Yolu canlanıyor Kalkınma Yolu Projesi, küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendirmesi ve bölgesel ticaret dengelerinde önemli değişikliklere yol açması beklenen stratejik bir koridor olarak öne çıkıyor. Orta Doğu’nun en büyük limanı olması hedeflenen Büyük Fav Limanı’nı Türkiye sınırına bağlayacak demir yolu ve otoyol yatırımlarını kapsayan projenin maliyetinin yaklaşık 17 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüyor. HÜSEYİN KILIÇ













Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması için stratejik önem taşıyan ve Türkiye'den başlayarak Kafkaslar'a, oradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan Orta Koridor'un önemi her geçen gün artıyor. Rusya'nın içinde bulunduğu "Kuzey Koridoru" ile İran'ın içinde yer aldığı "Güney Koridoru"na alternatif oluşturan Orta Koridor, Çin ile Avrupa'nın bütünleşmesi adına önemli bir yere sahip bulunuyor. Pekin'den Londra'ya uzanan bu hat, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alıyor.





KİLİT BİR MERKEZ OLACAK

Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan bu proje, Türkiye'yi küresel ticaret ağlarında kilit bir transit merkeze dönüştürme potansiyeli taşımaktadır. Türkiye'nin Orta Koridor'daki köklü konumu, enerji transit hatları ve bölgesel lojistik sistemler içindeki stratejik yeri düşünüldüğünde Kalkınma Yolu, ülkenin jeopolitik ağırlığını daha da güçlendirebilir. Bu süreç yalnızca somut ekonomik kazanımlar sağlamakla kalmayacak, bölgesel diplomasi ve enerji politikasında da yeni ufuklar açacaktır. Ortadoğu'daki süregelen çatışmalar, küresel ticaret ve enerji akışlarının birkaç stratejik boğaza ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Küresel düzen, yalnızca güç dengeleri üzerinden değil, ticaret güzergahları, stratejik bağlantı ağları aracılığıyla da yeni bir oluşum içine girmiştir. Bu noktada dünyanın en kritik enerji geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı etrafında oluşan riskler, bölgesel güçleri ticaret ve bağlantı koridorlarını yeniden sorgulamaya yöneltmiştir. Böylelikle kalkınma yolu boğazlara olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltacak bir proje olarak hayata geçirilmeyi beklemektedir.