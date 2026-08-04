ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA | Bugün altın ne kadar oldu? 4 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Altın piyasalarında yükseliş eğilimi yeni işlem gününde de etkisini sürdürüyor. 4 Ağustos Salı sabahı gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD ekonomisine ilişkin veriler fiyatlamalarda belirleyici oluyor.