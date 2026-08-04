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Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA | Bugün altın ne kadar oldu? 4 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA | Bugün altın ne kadar oldu? 4 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Son dakika: Altın fiyatları 4 Ağustos Salı gününe yükselişle başladı. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, ABD'den gelen istihdam verileri ve küresel piyasalardaki hareketlilik fiyatlamalarda etkili olurken, yatırımcıların odağında gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış seviyeleri yer aldı. Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte 4 Ağustos altın fiyatları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Altın piyasalarında yükseliş eğilimi yeni işlem gününde de etkisini sürdürüyor. 4 Ağustos Salı sabahı gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD ekonomisine ilişkin veriler fiyatlamalarda belirleyici oluyor.

Bugün altın ne kadar? İşte 4 Ağustos altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DURUM 4 AĞUSTOS 2026

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.208,21 TL

Gram altın satış fiyatı:6.209,19 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:10.046,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:10.126,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.064,68

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.065,27

YARIM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış fiyatı:20.106,00 TL

Yarım altın satış fiyatı:20.267,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı:39.217,70 TL

Tam altın satış fiyatı:40.000,97 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Cumhuriyet altını alış fiyatı:40.089,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:40.372,00 TL

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