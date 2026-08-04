ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA | Bugün altın ne kadar oldu? 4 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Altın piyasalarında yükseliş eğilimi yeni işlem gününde de etkisini sürdürüyor. 4 Ağustos Salı sabahı gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD ekonomisine ilişkin veriler fiyatlamalarda belirleyici oluyor.
Bugün altın ne kadar? İşte 4 Ağustos altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI SON DURUM 4 AĞUSTOS 2026
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.208,21 TL
Gram altın satış fiyatı:6.209,19 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:10.046,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.126,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.064,68
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.065,27
YARIM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış fiyatı:20.106,00 TL
Yarım altın satış fiyatı:20.267,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı:39.217,70 TL
Tam altın satış fiyatı:40.000,97 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Cumhuriyet altını alış fiyatı:40.089,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:40.372,00 TL