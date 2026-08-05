ALTIN FİYATLARI 2026 | Altın yükselişte: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum ne?

Altın fiyatları, zayıflayan ABD doları ve artan güvenli liman talebinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın yüzde 1,3 artışla ons başına 4.127,04 dolara ulaşırken, yatırımcılar Fed'in faiz politikasına ilişkin ipuçları verecek istihdam verilerine odaklandı. Bugün altın ne kadar oldu? gram, çeyrek ve yarım altında son durum ne? İşte detaylar…