ALTIN FİYATLARI 2026 | Altın yükselişte: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum ne?

Altın fiyatları, zayıflayan ABD doları ve artan güvenli liman talebinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın yüzde 1,3 artışla ons başına 4.127,04 dolara ulaşırken, yatırımcılar Fed'in faiz politikasına ilişkin ipuçları verecek istihdam verilerine odaklandı. Bugün altın ne kadar oldu? gram, çeyrek ve yarım altında son durum ne? İşte detaylar…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 6.256,04 TL
Gram altın satış fiyatı: 6.337,97 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 10.184,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.337,00 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış fiyatı: 4.153,27 dolar
Ons altın satış fiyatı: 4.153,88 dolar
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı: 20.362,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.655,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı: 40.547,09 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.170,08 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 41.454,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.222,00 TL