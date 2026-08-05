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Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI 2026 | Altın yükselişte: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum ne?

ALTIN FİYATLARI 2026 | Altın yükselişte: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum ne?

Son dakika: Altın fiyatları, zayıflayan ABD doları ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı. Piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirebilecek kritik istihdam verilerine çevrildi. Peki, bugün altın ne kadar yükseldi? Güncel gram, çeyrek ve yarım altında son durum ne? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları, zayıflayan ABD doları ve artan güvenli liman talebinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın yüzde 1,3 artışla ons başına 4.127,04 dolara ulaşırken, yatırımcılar Fed'in faiz politikasına ilişkin ipuçları verecek istihdam verilerine odaklandı. Bugün altın ne kadar oldu? gram, çeyrek ve yarım altında son durum ne? İşte detaylar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 6.256,04 TL

Gram altın satış fiyatı: 6.337,97 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 10.184,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.337,00 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 4.153,27 dolar

Ons altın satış fiyatı: 4.153,88 dolar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 20.362,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.655,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 40.547,09 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.170,08 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 41.454,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.222,00 TL

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