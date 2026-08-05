Dışişleri Bakanlığı’ndan İHA saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda isimli sivil gemilerin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bazı personelin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, Karadeniz'de tırmanan çatışmaların sivil gemileri de etkilemesinden ciddi endişe duyulduğunu belirterek seyrüsefer emniyeti için acil önlem çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir" denildi. Rusya
ile Ukrayna
arasındaki savaşın Karadeniz'de giderek yayılmasından duyulan endişenin vurgulandığı açıklamada, "Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.