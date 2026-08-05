EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026 | Bankalarda limit arttı: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Son dakika: Ağustos 2026 itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan alma taahhüdü veren SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için sunulan nakit promosyonlar ile ek avantajların toplamı 32 bin TL'ye kadar ulaştı. En yüksek emekli promosyonunu hangi bankanın verdiği ve banka banka güncel ödeme tutarları merak konusu oldu. İşte banka banka Ağustos 2026 güncel emekli promosyonu listesi…

Halkbank İnternet ve Mobil Şubesi üzerinde emekli maaş hesabınızdan yapacağınız havale, EFT ve FAST işlemleri ise ücretsizdir.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026 AĞUSTOS KAMPANYASI AÇIKLAMASI

SGK emekli maaşını 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankamızdan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler faydalanabilir.

Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir. vEmeklilerin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlar.

Promosyon tutarı emeklinin bir aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişilerin promosyon ödemesi, ilgili kesintiler çıkarılarak yapılır.