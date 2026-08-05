EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026 | Bankalarda limit arttı: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Son dakika: Ağustos 2026 itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan alma taahhüdü veren SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için sunulan nakit promosyonlar ile ek avantajların toplamı 32 bin TL'ye kadar ulaştı. En yüksek emekli promosyonunu hangi bankanın verdiği ve banka banka güncel ödeme tutarları merak konusu oldu. İşte banka banka Ağustos 2026 güncel emekli promosyonu listesi…
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026 AÇIKLAMASI
Emekli maaşını Bankamıza taşıyan emeklilerimize özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak;
12.000 TL'ye varan emekli promosyon,
Paraf Değerlimiz kredi kartı ile yapacağınız market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL'ye varan indirim,
Yeni otamatik fatura talimatlarınıza 3.500 TL'ye varan ParafPara fırsatı ile toplamda 60.000 TL'ye varan avantajlar sizleri bekliyor.
Halkbank İnternet ve Mobil Şubesi üzerinde emekli maaş hesabınızdan yapacağınız havale, EFT ve FAST işlemleri ise ücretsizdir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026 AĞUSTOS KAMPANYASI AÇIKLAMASI
SGK emekli maaşını 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankamızdan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler faydalanabilir.
Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir. vEmeklilerin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlar.
Promosyon tutarı emeklinin bir aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişilerin promosyon ödemesi, ilgili kesintiler çıkarılarak yapılır.
ING BANK (32.000 TL'YE VARAN FIRSAT)
SGK emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarlarına göre 15.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon alabiliyor. Otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap ve banka kartı harcama hedefleriyle birlikte toplam kazanç 32.000 TL'ye ulaşıyor.
GARANTİ BBVA (25.000 TL'YE VARAN ÖDÜL)
Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca Bonus/Paracard harcamasına 6.000 TL, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL ve sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL bonus ekleniyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI (25.000 TL'YE VARAN FIRSAT)
İş Bankası, 3 yıl süreyle maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanında, ilk kez kredi kartı çıkartan veya aktif kullanan emeklilere 10.000 TL MaxiPuan hediyesi sunuyor.
VAKIFBANK (30.000 TL'YE VARAN ÖDÜL)
Kamu bankaları arasında ek kampanyalarıyla öne çıkan VakıfBank, 12.000 TL'ye varan ana promosyona ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde 9 ay boyunca toplam 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı tanıyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026
Kamu bankalarında standart SGK protokolü kapsamında maaş tutarına göre (10.000 TL, 15.000 TL ve 20.000 TL üzeri) 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi 3 yıllık taahhüt karşılığında hesaplara yatırılıyor.
KUVEYTTÜRK EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emeklilik Aylığı TutarıPromosyon TutarıEk PromosyonToplam Promosyon
Kredi Kartı Ek Promosyon Tutarı*Fatura Talimatı Tahsilatı Ek Promosyon Tutarı*
10.000 TL'ye kadar (10.000 TL hariç)5.000 TL1.000 TL1.000 TL7.000 TL
10.000 TL ile 15.000 TL arasında (15.000 TL hariç)8.000 TL1.000 TL1.000 TL10.000 TL
15.000 TL ile 20.000 TL arasında (20.000 TL hariç)10.000 TL1.000 TL1.000 TL12.000 TL
20.000 TL ve üzeri12.000 TL1.000 TL1.000 TL14.000 TL
QNB EMEKLİ PROMOSYON 2026
Aylık Net Maaş Tutarı Maaş Promosyon Tutarı
0-9999 TL8,500TL
10.000 TL- 14.999 TL13,500TL
15.000 TL -19.999 TL16,500TL
20.000 TL ve üzeri 20,000TL
VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYON 2026
MAAŞ TUTARI
ANA PROMOSYON TUTARI
0 - 9.999 TL8.750 TL
10.000 - 14.999 TL14.000 TL
15.000 - 19.999 TL17.500 TL
20.000 - 49.999 TL21.000 TL
50.000 TL ve Üzeri 25.000 TL