İzmir'de listede! Ege'de ev sahibi olmak isteyenlere fırsat: TOKİ'den 120 ay vadeli satış

Ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyenler için yeni fırsat geliyor. TOKİ, 19-20 Ağustos'ta 51 ilde 540 gayrimenkulü açık artırmayla satışa çıkaracak. 700 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak konutlar 120 ay vadeyle, iş yerleri ise yüzde 10 peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle alıcılarla buluşacak.
41 İLDE 235 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR
TOKİ tarafından satışa çıkarılacak 235 konut; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van'da satışa sunulacak.
Alıcılar konutlara yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade imkânıyla sahip olabilecek.
305 İŞ YERİ DE AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR
TOKİ ayrıca 30 ilde toplam 305 iş yerini de satışa sunacak.
İş yerleri; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak'ta satışa çıkarılacak.
İş yerleri için ödeme seçenekleri ise;
%10 peşin 96 ay vade
%10 peşin 120 ay vade
%30 peşin 60 ay vade
olarak belirlendi.
700 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Satışa sunulan konut ve iş yerlerinde geniş bir fiyat aralığı dikkat çekiyor. İhalede yer alan taşınmazların muhammen satış bedelleri yaklaşık 700 bin TL'den başlayıp gayrimenkulün değerine göre 54,4 milyon TL'ye kadar ulaşıyor.
Liste genelinde ortalama satış bedeli ise yaklaşık 5,6 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Özellikle büyükşehirlerde ve kentsel dönüşüm projelerindeki 3+1 konutlar ile ticari nitelikli iş yerleri üst fiyat grubunda yer alırken, Anadolu'daki 2+1 konutlar 2,5-4 milyon TL bandında yoğunlaşıyor. Bazı gayrimenkuller hemen teslim seçeneği ile satışa sunulacak. Bazılarının teslim süresi ise ise 6 ay ile 36 ay arasında değişiklik gösteriyor.
AÇIK ARTIRMA 19-20 AĞUSTOS'TA
Toplam 2 milyar 987 milyon 601 bin 2 lira muhammen bedelle gerçekleştirilecek açık artırma;
19 Ağustos 2026 Çarşamba saat 10.30'da (1-235 lot)
20 Ağustos 2026 Perşembe saat 10.30'da (236-540 lot) düzenlenecek.
Müzayede;
Ankara'da İlbank Sosyal Tesisleri
İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu olmak üzere iki merkezde eş zamanlı gerçekleştirilecek.
İnternet üzerinden de teklif verilebilecek. Online katılım için kayıtlar 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30'da sona erecek.
BAŞVURU VE DETAYLAR
Satışa ilişkin ayrıntılı bilgiler TOKİ'nin resmi internet sitesi, müzayede platformu ve 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilecek