İzmir'de listede! Ege'de ev sahibi olmak isteyenlere fırsat: TOKİ'den 120 ay vadeli satış

İş yerleri için ödeme seçenekleri ise;

700 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Satışa sunulan konut ve iş yerlerinde geniş bir fiyat aralığı dikkat çekiyor. İhalede yer alan taşınmazların muhammen satış bedelleri yaklaşık 700 bin TL'den başlayıp gayrimenkulün değerine göre 54,4 milyon TL'ye kadar ulaşıyor.

Liste genelinde ortalama satış bedeli ise yaklaşık 5,6 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Özellikle büyükşehirlerde ve kentsel dönüşüm projelerindeki 3+1 konutlar ile ticari nitelikli iş yerleri üst fiyat grubunda yer alırken, Anadolu'daki 2+1 konutlar 2,5-4 milyon TL bandında yoğunlaşıyor. Bazı gayrimenkuller hemen teslim seçeneği ile satışa sunulacak. Bazılarının teslim süresi ise ise 6 ay ile 36 ay arasında değişiklik gösteriyor.

AÇIK ARTIRMA 19-20 AĞUSTOS'TA

Toplam 2 milyar 987 milyon 601 bin 2 lira muhammen bedelle gerçekleştirilecek açık artırma;

19 Ağustos 2026 Çarşamba saat 10.30'da (1-235 lot)

20 Ağustos 2026 Perşembe saat 10.30'da (236-540 lot) düzenlenecek.