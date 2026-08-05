Togg ayakları yerden kesecek

Togg, Ağustos 2026 fiyat listesini ve güncel finansman kampanyalarını duyurdu. T10X ve T10F modellerinde fiyatlar değişmezken, 1,5 milyon TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi ve 3 ay ödeme erteleme seçenekleri Ağustos ayında da devam ediyor.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

T10X V1 RWD Standart Menzil:......................1.909.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil:...........................2.219.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil:...........................2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen:.............................3.218.137 TL

T10F AĞUSTOS 2026 FİYATI

T10F V1 RWD Standart Menzil:......................1.884.980 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil:............................2.195.600 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil:............................2.370.930 TL

T10F V2 4More:.............................................3.217.937 TL