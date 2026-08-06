AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 6 AĞUSTOS | Tabela değişti! İzmir'de benzine zam geldi mi?

Motorin fiyatlarında beklenen indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. Brent petrol ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle gerçekleşen fiyat güncellemesinin ardından sürücüler, "Motorin kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 6 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…