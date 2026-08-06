AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 6 AĞUSTOS | Tabela değişti! İzmir'de benzine zam geldi mi?

Motorin fiyatlarında beklenen indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. Brent petrol ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle gerçekleşen fiyat güncellemesinin ardından sürücüler, "Motorin kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 6 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, KAÇ TL İNDİ?
Petroldeki geri çekilmenin etkisiyle motorinin litre fiyatına ortalama 1 TL indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla pompaya yansıdı. Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 83 TL seviyesinin altına geriledi.
6 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 67,24 TL
Motorin (Mazot): 80,02 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 67,08 TL
Motorin (Mazot): 80,87 TL
LPG (Otogaz): 33,19 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 68,50 TL
Motorin (Mazot): 82,42 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 68,20 TL
Motorin (Mazot): 82,14 TL
LPG (Otogaz): 33,89 TL