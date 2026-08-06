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Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 6 AĞUSTOS | Tabela değişti! İzmir'de benzine zam geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 6 AĞUSTOS | Tabela değişti! İzmir'de benzine zam geldi mi?

Son dakika: Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin ardından motorin fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. İndirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte araç sahipleri güncel akaryakıt tarifelerini araştırmaya başladı. İşte 6 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Motorin fiyatlarında beklenen indirim bugünden itibaren pompaya yansıdı. Brent petrol ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle gerçekleşen fiyat güncellemesinin ardından sürücüler, "Motorin kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 6 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, KAÇ TL İNDİ?

Petroldeki geri çekilmenin etkisiyle motorinin litre fiyatına ortalama 1 TL indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla pompaya yansıdı. Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 83 TL seviyesinin altına geriledi.

6 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 67,24 TL

Motorin (Mazot): 80,02 TL

LPG (Otogaz): 33,79 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 67,08 TL

Motorin (Mazot): 80,87 TL

LPG (Otogaz): 33,19 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 68,50 TL

Motorin (Mazot): 82,42 TL

LPG (Otogaz): 33,79 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 68,20 TL

Motorin (Mazot): 82,14 TL

LPG (Otogaz): 33,89 TL

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