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Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS | Yatırımcılara müjde! Altın bugün ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS | Yatırımcılara müjde! Altın bugün ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Son dakika: Küresel piyasalarda diplomasi umutlarının güçlenmesi, doların zayıflaması ve tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle altın fiyatları yükselişini dördüncü işlem gününe taşıdı. Değerli metal, son yedi haftanın en yüksek seviyesini görerek güvenli liman talebinin yeniden güçlendiğine işaret etti. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin yeniden güç kazanmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş ivme kazandı. Spot altın, yüzde 1 değer kazanarak ons başına 4.285,84 dolara çıktı ve 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada ise gram altın 6.500 TL seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti.

Çarşamba günü şubat ayından bu yana en sert günlük yükselişini kaydeden altın, perşembe günkü alımlarla birlikte yükseliş serisini dördüncü işlem gününe taşıdı. İşte 6 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum...

6 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.6.514,26

Gram altın satış: 6.515,21

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 10.420,00

Çeyrek altın satış: 10.598,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.249,15

Ons altın satış: 4.249,70

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 20.839,00

Yarım altın satış: 21.176,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 40.877,52

Tam altın satış: 41.683,93

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 41.512,00

Cumhuriyet altını satış: 42.237,00

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