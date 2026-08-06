ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS | Yatırımcılara müjde! Altın bugün ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin yeniden güç kazanmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş ivme kazandı. Spot altın, yüzde 1 değer kazanarak ons başına 4.285,84 dolara çıktı ve 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada ise gram altın 6.500 TL seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti.