ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS | Yatırımcılara müjde! Altın bugün ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin yeniden güç kazanmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş ivme kazandı. Spot altın, yüzde 1 değer kazanarak ons başına 4.285,84 dolara çıktı ve 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada ise gram altın 6.500 TL seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti.
Çarşamba günü şubat ayından bu yana en sert günlük yükselişini kaydeden altın, perşembe günkü alımlarla birlikte yükseliş serisini dördüncü işlem gününe taşıdı. İşte 6 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum...
6 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.6.514,26
Gram altın satış: 6.515,21
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.420,00
Çeyrek altın satış: 10.598,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.249,15
Ons altın satış: 4.249,70
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.839,00
Yarım altın satış: 21.176,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 40.877,52
Tam altın satış: 41.683,93
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 41.512,00
Cumhuriyet altını satış: 42.237,00