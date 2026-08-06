Antalya Havalimanı’nın kulesinde Likya izleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya
Havalimanı'nda inşası süren yeni hava trafik kontrol kulesinin imalatlarında 46 metre seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen 77 metrelik kule, operasyonel kapasiteyi artıracak. Uraloğlu, "Kulemiz Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak. Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik Çağ
'da denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz
güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak " dedi.