Bakan Göktaş, doğum yardımı, evde bakım ve evlilik kredisinin destek rakamlarını açıkladı...

Bakan Göktaş, doğum yardımının önemine değinerek, "Bu kapsamda hibe alan çiftlerimizin de ikiz bebekleri olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evlat sahibi olan her hanemizin, her ailemizin, her annemizin yanındayız. Bu kapsamda da Ağrı'da 11 bin 198 doğum yardımı desteği sunduk. Düzenli ödeme alan 7 bin 640 annemiz var. İkinci ve sonraki çocuğu olan her bir annemize de aylık bazda düzenli bir destek sunuyoruz. Ağrı'ya bu kapsamda 268 milyon liralık bir kaynak aktardık. Türkiye genelinde ise bugüne kadar 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Vali Önder Bozkurt, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve beraberindekilerle "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna Tarihi ve Kültürel Gezi Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gidecek gençlerle bir araya geldi.

Gençleri uğurladıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Bozkurt ve beraberindekilerle bir araya gelerek, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Yıldız ve partililerle buluştu.