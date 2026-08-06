Balıkesir’e Fransız yatırımı

Balıkesir
Organize Sanayi Bölgesi, uluslararası yatırımcıların güvenini pekiştiren önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 40 yıllık küresel üretim tecrübesine sahip Fransız gıda aroma üreticisi firma, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçireceği yeni üretim tesisinin temelini düzenlenen törenle attı. İstanbul
, İzmir
ve Bursa
üçgeninin merkezinde yer alan şehir; kara, deniz ve hava ulaşım ağlarına kolay erişimi sayesinde üretimden ihracata kadar tüm süreçlerde önemli lojistik avantajlar sağlıyor. Firmanın Balıkesir'i tercih etmesinin temel nedenleri arasında bu stratejik lojistik üstünlüğün yanı sıra, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcı dostu yaklaşımı, güçlü teknik altyapısı, modern sanayi parselleri, sürdürülebilir üretimi destekleyen hizmetleri ve yüksek standartlardaki organize sanayi imkanları öne çıkıyor.