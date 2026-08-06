E-ticarette farkındalık dönemi başladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 verilerine göre Türkiye'de internetten alışveriş yapanların oranı yüzde 60'a ulaştı. On yıl önce bu oran yüzde 20,9 seviyesindeydi. E-ticaret ise artık yalnızca ekonomik avantaj sunan bir kanal olmanın ötesine geçiyor.

DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR

E-ticarette fiyat ve kampanyalar önemini korurken, tüketiciler artık gelişimi destekleyen, günlük yaşamı kolaylaştıran ve uzun vadeli değer sunan ürünleri tercih ediyor. TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal, bu değişimin tüketici davranışlarında yeni bir döneme işaret ettiğini belirtti. Türkiye'de e-ticaret büyümesini sürdürürken, tüketicilerin dijital alışveriş alışkanlıkları da önemli bir dönüşüm geçiriyor. Artık çevrimiçi alışveriş yalnızca uygun fiyat ve kampanya arayışıyla sınırlı kalmıyor; uzun vadeli fayda sağlayan, kişisel gelişimi destekleyen ve günlük yaşam kalitesini artıran ürünler daha fazla tercih ediliyor. Akdal, "Türkiye'de e-ticaret büyürken tüketicilerin çevrimiçi alışveriş tercihleri de değişiyor. Fiyat ve kampanyalar satın alma kararında önemini korurken, uzun vadeli fayda sağlayan, gelişimi destekleyen ve günlük hayata değer katan ürünler tüketicilerin sepetinde daha fazla yer buluyor" dedi.