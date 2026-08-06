Güneşin altında kırmızı şölen

Türkiye'nin domates üretim üslerinden Manisa'da hasat edilen domatesler kurutmalık sergilere serilmeye başlandı. Bu görüntülerle Gediz Ovası adeta kırmızı bir örtüyle kaplandı. Güneş altında yaklaşık bir hafta bekletilen domatesler, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ABD ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeye ihraç edilerek milyonlarca dolarlık gelir sağlıyor. Tarlalardan kamyon ve traktörlerle kurutma alanlarına getirilen domatesler, tarım işçileri tarafından tek tek ikiye bölünüyor. Tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında kurutulduktan sonra işleme tesislerine gönderiliyor.

SAATLERİ ÖNEMLİ

Kurutmalık domates üretiminde yoğun mesai harcayan tarım işçileri, günün serin saatlerinden yararlanabilmek için sabah 05.00-06.00 arasında çalışmaya başlıyor. Öğle saatlerinde verilen yaklaşık iki saatlik molanın ardından akşam saatlerine kadar domates kesim ve serim işlemleri devam ediyor. Manisa, salçalık domates üretiminde Türkiye genelinde ikinci sırada yer alırken, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre kentte yaklaşık 7 bin 500 üretici 131 bin dekarlık alanda domates üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca 25 bin dekarlık alanda sofralık domates yetiştiriciliği yapılırken, kalan alanlarda salçalık ve kurutmalık domates üretimi gerçekleştiriliyor.