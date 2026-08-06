İzmir otogarı için tedbir kararı kaldırıldı

İzmir
Büyükşehir Belediyesi, sözleşme süresi dolmasına rağmen İzmir Otogarı'nı tahliye etmeyen İZOTAŞ'a yönelik hukuk mücadelesini kazandı. İzmir 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, otogarın tahliye işlemlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararını Yargıtay
incelemesinin tamamlanması üzerine kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
tahliye işlemlerinin ardından otogarın işletmesini devralarak, hızlı bir şekilde tadilat çalışmalarına başlayarak, tesisin fiziki şartlarını iyileştirecek. Tahliye işlemlerinin ardından İzmir Otogarı'nın işletmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Otogarın İzmir'e yakışan bir görünüme kavuşması için de hızlı bir şekilde tadilat işlemlerine başlanacak, gerekli fiziksel düzenlemeler yapılacak.