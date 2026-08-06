KADAMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026 | Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları neler?

EYT kapsamı dışında kalan sigortalıların gündemindeki kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2026 yılında Meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak edilen düzenleme için prim gün sayısı, yaş şartı ve kapsamına ilişkin beklentiler devam ediyor. Kademeli emeklilik konusunda resmi bir adım atılıp atılmadığı araştırılırken, vatandaşlar olası düzenlemenin detaylarını bekliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Şu an için kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?
Kademeli emeklilik beklentisi özellikle;
8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar,
EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar,
Prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar,
Emeklilik şartlarında yeni düzenleme bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Olası bir düzenleme yapılması halinde kapsamın nasıl belirleneceği ise çıkarılacak yasal düzenlemeye göre netleşecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz yürürlüğe girmiş resmi şartlar bulunmuyor.
Kamuoyunda dile getirilen öneriler arasında;
İlk sigorta giriş tarihine göre kademeli yaş uygulaması,
Prim gün şartının kademeli olarak belirlenmesi,
Sigortalılık süresinin esas alınması,
Bağ-Kur prim gün şartının düşürülmesi gibi formüller yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri yasalaşmış düzenleme niteliği taşımıyor.