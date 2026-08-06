Haberler Ekonomi KADAMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026 | Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları neler? KADAMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026 | Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları neler? Son dakika: EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kademeli emeklilik beklentisi, 2026 gündemindeki yerini koruyor. Sigorta başlangıç tarihi 1999 sonrası olan çalışanlar, yaş ve prim şartlarının kademeli olarak belirlenmesini talep ederken, TBMM’de konuya ilişkin yeni bir adım atılıp atılmadığı araştırılıyor. Kademeli emeklilik tablosu ve olası düzenlemenin kapsamı için gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. HABER MERKEZİ









EYT kapsamı dışında kalan sigortalıların gündemindeki kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2026 yılında Meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak edilen düzenleme için prim gün sayısı, yaş şartı ve kapsamına ilişkin beklentiler devam ediyor. Kademeli emeklilik konusunda resmi bir adım atılıp atılmadığı araştırılırken, vatandaşlar olası düzenlemenin detaylarını bekliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK? Şu an için kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.