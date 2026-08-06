Kruvaziyer turizminde hedef yeniden 150 gemi

Muğla
'nın Marmaris
ilçesi, 2026 yılında kruvaziyer turizminde hareketlilik devam ediyor. Limana yanaşan dev yolcu gemileri, binlerce turisti ilçeye taşırken, sezon sonunda yolcu ve mürettebat sayısının 250 bine yaklaşması bekleniyor. Şimdiye kadar 33 kruvaziyer gemisinin demir attığı Marmaris'te, geçen yılın tamamında ağırlanan 43 gemi sayısının Aralık
ayına kadar aşılması bekleniyor. İşletme yetkilisi Sertaç Erarslan, "Bu sezonu 65-70 gemi arasında tamamlayacağız. Geçmiş yıllarda Marmaris Limanı 140-150 gemiyi ağırlıyordu. Hedefimiz yeniden o rakamlara ulaşmak" dedi.